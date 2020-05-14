Чтобы не стоять часами в очереди: в 14 отделениях почты в Екатеринбурге запустили онлайн-запись

14 Май 2020 2020-05-14T07:52:24+03:00

Для клиентов, которые пришли вне очереди, откроют отдельные окна с цифровыми номерами

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В 14 крупных отделениях «Почты России» в Екатеринбурге запустили предварительную онлайн-запись. Записаться можно на сайте компании или через мобильное приложение, но обязательно не менее, чем за час до визита в отделение.

- Для предварительной записи открыты отделения: 620000, 26, 62, 75, 85, 91, 100, 102, 105, 137, 141,142, 143, 144. Кроме Екатеринбурга оформить предварительную запись можно в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Камышлове, Красноуфимсске, Краснотурьинске и Талице, - рассказали в региональном филиале «Почты России».

Чтобы обслуживать клиентов по записи, вне очереди, в отедениях установят специальные окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU