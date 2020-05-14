2020-05-14T06:07:07+03:00
Общество

Рядом с «Мегой» в Екатеринбурге появились сотни танцующих скворцов

Новый арт-объект создали уральские художники Рома Инк и Егор Горе
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Айше Агекян в InstagramФото: Айше Агекян в Instagram
Изменить размер текста:

Накануне рядом с «Мегой» в Екатеринбурге, на парковой территории, появилась гигантская инсталляция из сотни птиц. Арт-объект назвали просто – «Мурмурация» или «танец скворцов». Это удивительное природное явление, когда тысячи птиц собираются в огромные стаи и создают сложные и динамичные фигуры в небе. Работу создали уличные художники из Екатеринбурга Рома Инк и Егор Горе.

- Идея была навеяна реальными природными явлениями. На создание арт-объекта художников также вдохновила удивительная способность птиц за доли секунд считывать информацию о передвижении каждой отдельной особи в огромное стае и их уникальное мастерство удерживать в небе нерушимые фигуры, - рассказала на своей странице в Insatagram управляющая «Меги» Айше Агекян.

В ТЦ уверены, что новая работа станет центром притяжения и «символом безграничных связей, которые помогают людям ощутить принадлежность к коллективному созданию и почувствовать целостность и единство».

Напомним, «Мега» также, как и все другие торговые центры, была закрыта из-за пандемии коронавируса. Но по словам губернатора Евгения Куйвашева, уже с 19 мая она постепенно будет возвращаться к привычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале клещи покусали больше семи тысяч человек
Первобытные и антивандальные: архитекторы показали эскизы скамеек и урн для Шарташского парка
В конце недели в Екатеринбурге будет тепло, ветрено и дождливо
Рядом с «Мегой» в Екатеринбурге появились сотни танцующих скворцов
За соблюдением санэпидмер в открываемых организациях будет следить спецгруппа, которую соберет губернатор
В Свердловской области выбрали название для Единой социальной карты
В Екатеринбурге педагоги на дистанте получают такую же зарплату как при обычном графике работы
В Свердловской области продлили предупреждение об аномальной жаре
На Урале задержали браконьера, перевозившего в лодке туши косули и бобра
Дистанционно отменить поездку в дальнем следовании можно до 1 июля
Ловец покемонов Соколовский станет участником нового реалити-шоу
В Екатеринбурге с начала года из окон квартир выпало семь детей
Стало известно, когда свердловчанам разрешат гулять и заниматься спортом
Стало известно, когда в Свердловской области откроются торговые центры
Как будут работать кафе в Екатеринбурге и Свердловской области с 19 мая 2020 года
В Екатеринбурге будут судить мужчину пытавшегося продать немаркированные сигареты на 4,7 миллиона рублей
Экс-чиновница «государство не просило вас рожать» рассказала о дружбе с Алиной Кабаевой
«Были покушения»: Поклонская рассказала, почему держит личную жизнь в тайне
Большинство заболевших COVID-19 свердловчан заразились внутри семьи
Доктор Мясников: нынешний коронавирус – учения, новая пандемия поразит две трети человечества