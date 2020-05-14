Рядом с «Мегой» в Екатеринбурге появились сотни танцующих скворцов

14 Май 2020 2020-05-14T06:07:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне рядом с «Мегой» в Екатеринбурге, на парковой территории, появилась гигантская инсталляция из сотни птиц. Арт-объект назвали просто – «Мурмурация» или «танец скворцов». Это удивительное природное явление, когда тысячи птиц собираются в огромные стаи и создают сложные и динамичные фигуры в небе. Работу создали уличные художники из Екатеринбурга Рома Инк и Егор Горе.

- Идея была навеяна реальными природными явлениями. На создание арт-объекта художников также вдохновила удивительная способность птиц за доли секунд считывать информацию о передвижении каждой отдельной особи в огромное стае и их уникальное мастерство удерживать в небе нерушимые фигуры, - рассказала на своей странице в Insatagram управляющая «Меги» Айше Агекян.

В ТЦ уверены, что новая работа станет центром притяжения и «символом безграничных связей, которые помогают людям ощутить принадлежность к коллективному созданию и почувствовать целостность и единство».

Напомним, «Мега» также, как и все другие торговые центры, была закрыта из-за пандемии коронавируса. Но по словам губернатора Евгения Куйвашева, уже с 19 мая она постепенно будет возвращаться к привычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU