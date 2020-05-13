За соблюдением санэпидмер в открываемых организациях будет следить спецгруппа, которую соберет губернатор

13 Май 2020 2020-05-13T19:47:01+03:00

Евгений Куйвашев соберет спецгруппу, которая будет следить за соблюдением санэпидмер в открываемых с 19 мая организациях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нее войдут Роспотребнадзор, МЧС, полиция и несколько министерств

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За соблюдением санэпидмер в открываемых с 19 мая организациях будет следить спецгруппа, которую соберет губернатор. Об этом Евгений Куйвашев рассказал на заседании регионального оперативного штаба. По словам главы региона, ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, соблюдаются не всеми. Это показывает мониторинг.

- Создадим межведомственную рабочую группу, куда войдут представители контролирующих органов, Роспотребнадзора, МЧС, естественно, полиции, наших министерств промышленности, АПК и потребительского рынка, транспорта, - рассказал губернатор.

Контроль за соблюдением санэпидмер на открываемых предприятиях будет вестись круглосуточно. Также Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов лично убедиться в соблюдении необходимых требований на каждом объекте, на работу которого будет сниматься ограничения.

- Муниципалитеты, в которых мы откроем какие-то объекты и где после этого произойдет вспышка, мы будем автоматом вносить в перечень территорий с самыми серьезными ограничениями, - подчеркнул глава региона.

Евгений Куйвашев отметил, что некоторые главы могут принимать решения, связанные с ограничительными мерами из-за коронавируса, сами, но необходимо обсуждение со специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU