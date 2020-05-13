2020-05-13T17:48:55+03:00
Происшествия

На Урале задержали браконьера, перевозившего в лодке туши косули и бобра

На мужчину завели уголовное дело
Алина СУРИНА
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Фото: предоставлено В.Н. ГорелыхФото: предоставлено В.Н. Горелых
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В Слободо-Туринском районе Свердловской области седьмого мая задержали браконьера, перевозившего в лодке туши косули и бобра. Мужчину заметили сотрудники полиции и представители местного охотничье-рыболовного хозяйства на берегу реки Тегень около деревни Решетникова. У мужчины с собой было огнестрельное оружие.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

- Незаконный отстрел одной особи взрослого самца сибирской косули и одной особи взрослого самца речного бобра с применением транспортного средства мотолодки Обь-3 подозреваемый произвел, якобы, с целью полакомится редкими, но вкусными лесными припасами, - рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Вероятно, мужчина так «проголодался», что напрочь забыл и про запреты, связанные с самоизоляцией по причине СOVID-19, и про табу на охоту в данное время года.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Как рассказал Валерий Горелых, личность мужчины установили быстро. Им оказался молодой человек 1997 года рождения. Ранее к уголовной ответственности уралец не привлекался. Теперь ему придется нести ответственность за материальный ущерб причиненный Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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