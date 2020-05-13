13 Май 2020 2020-05-13T17:02:37+03:00

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В Екатеринбурге с начала года из окон квартир выпало семь детей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. Последний случай произошел прямо перед майскими праздниками - вечером восьмого мая в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о падении ребенка из окна квартиры в доме на Софьи Перовской.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, эксперт-криминалист, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, участковый уполномоченный полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. - В ходе проверки установлено, что из окна балкона 4 этажа дома на улице Софьи Перовской выпала девочка 2016 года рождения.

Четырехлетняя девочка была дома с 10-летней сестрой и двумя братьями 13-ти и 18-ти лет. Их мама ушла на работу, оставив старшего брата приглядывать за детьми. Старший брат рассказал инспектору ПДН, что он решил открыть окно балкона из-за духоты в квартире. После того, как сестры уснули, двое братьев решили сходить в магазин за водой и продуктами. Через некоторое время старшему брату позвонили правоохранители и сказали о случившемся. К счастью, девочка осталась жива. Врачи диагностировали у нее ушибы внутренних органов, травму головы и сотрясение.

В отношении матери девочки сотрудники полиции за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» составили административный протокол. Также информацию о случившемся направили в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и в Управление социальной политики. Ранее семья на учете в подразделении ПДН не состояла.

- В связи с наступившими теплыми днями граждане, в чьи семьях воспитываются малолетние дети, не задумываясь о последствиях, оставляют окна открытыми, - рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. - В некоторых случаях причиной столь страшных трагедий становится беспечность взрослых, которые приучают своих детишек играм на подоконнике.

ИСТОЧНИК KP.RU