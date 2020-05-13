Сезон открыт: в Екатеринбурге включили первый фонтан
Сегодня днем, 13 мая, в Екатеринбурге, на площади Советской армии, включили первый фонтан. Подготовка к старту велась в течение нескольких месяцев: рабочие произвели реконсервацию объектов, очистили чаши от мусора, установили трубки и насадки, проверили насосы и просушили электродвигатели, где это было необходимо.
После этого специалисты проверили параметры гидросооружений и пробно запустили воду, чтобы настроить «картинку».
В ближайшее время откроют оставшиеся семь фонтанов в городеФото: Алексей БУЛАТОВ
- Обычно мы запускаем фонтаны в День Победы, 9 мая, - рассказал директор МБУ «ВОИС» Александр Репин. – В связи с введением режима самоизоляции было принято решение отложить старт сезона, чтобы не допустить массового скопления людей в майские праздники.
По словам Репина, в ближайшее время планируется запустить оставшиеся семь фонтанов: на Октябрьской площади, в сквере за Оперным театром, в сквере Попова, на бульваре Малахова, в Историческом сквере, на улице Вайнера и на площади Труда.
Запускать раньше фонтан не стали из-за самоизоляции и майских праздниковФото: Алексей БУЛАТОВ
Но на этом работа специалистов МБУ не заканчивается: они будут регулярно проверять все оборудование, чистить его и устранять все недостатки.
ИСТОЧНИК KP.RU