Сезон открыт: в Екатеринбурге включили первый фонтан

13 Май 2020 2020-05-13T14:01:15+03:00

Его хотели запустить на День Победы, но из-за режима самоизоляции решили отложить

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Сегодня днем, 13 мая, в Екатеринбурге, на площади Советской армии, включили первый фонтан. Подготовка к старту велась в течение нескольких месяцев: рабочие произвели реконсервацию объектов, очистили чаши от мусора, установили трубки и насадки, проверили насосы и просушили электродвигатели, где это было необходимо.

После этого специалисты проверили параметры гидросооружений и пробно запустили воду, чтобы настроить «картинку».

В ближайшее время откроют оставшиеся семь фонтанов в городеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Обычно мы запускаем фонтаны в День Победы, 9 мая, - рассказал директор МБУ «ВОИС» Александр Репин. – В связи с введением режима самоизоляции было принято решение отложить старт сезона, чтобы не допустить массового скопления людей в майские праздники.

По словам Репина, в ближайшее время планируется запустить оставшиеся семь фонтанов: на Октябрьской площади, в сквере за Оперным театром, в сквере Попова, на бульваре Малахова, в Историческом сквере, на улице Вайнера и на площади Труда.

Запускать раньше фонтан не стали из-за самоизоляции и майских праздниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Но на этом работа специалистов МБУ не заканчивается: они будут регулярно проверять все оборудование, чистить его и устранять все недостатки.

ИСТОЧНИК KP.RU