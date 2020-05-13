2020-05-13T13:03:02+03:00
Общество

Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2

Компания предоставила подросткам возможность зарегистрироваться в сети Tele2 без участия родителей
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Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
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Мобильный оператор Tele2 предлагает молодым людям от 14 лет самостоятельно подключиться к услугам связи при наличии у них паспорта. Компания предоставила подросткам возможность зарегистрироваться в сети Tele2 без участия родителей. Так молодые люди могут самостоятельно выбрать любимого оператора и заключить договор на свое имя.

Tele2 запустила возможность свободного подключения к сети для школьников 14-17 лет – представителей поколения Z, которое умело использует цифровые технологии в учебе, развлечениях и повседневной жизни. Теперь подростки, имеющие паспорт, но не являющиеся совершеннолетними, могут самостоятельно стать абонентами Tele2. Благодаря новой опции школьникам старших классов не нужно предъявлять заявление от родителей, SIM-карту они могут зарегистрировать на свое имя.

Для подключения несовершеннолетних Tele2 реализовала ряд технических настроек: ограничен доступ к услугам отложенного платежа, сервисам мобильной коммерции, выпуску банковской карты Tele2 и ряду информационно-развлекательных сервисов, включая контент 18+. Ограничения автоматически снимаются при достижении 18 лет или по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего. Подробнее на сайте.

Возможность доступна во всех регионах присутствия Tele2, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Tele2 подготовила специальные комплекты для подключения выпускников. Согласно исследованию компании KPMG, услуги Tele2 наиболее привлекательны для поколения Z – молодых людей, родившихся и выросших в эпоху активного развития цифровых технологий. Они особенно высоко оценили Tele2 по всем критериям исследования, в числе которых индивидуальный подход, забота о потребителе, соответствие ожиданиям, добросовестность, скорость и эффективность, решение проблем.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Мы одними из первых на рынке открыли для юных клиентов возможность подключения к нашей сети от 14 лет. Человек, получивший паспорт, достаточно зрел для того, чтобы самостоятельно заключить договор с оператором и полноценно пользоваться большинством мобильных сервисов. Возможность сделать это без участия родителей упрощает процесс подключения, позволяет почувствовать взрослую ответственность и сделать личный выбор в пользу оператора, который нравится именно тебе».

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