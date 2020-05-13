Когда начнутся летние каникулы у школьников в Свердловской области: отвечает министр образования Юрий Биктуганов
В Министерстве образования Свердловской области назвали даты, когда школьников отпустят на летние каникулы. Окончательное решение принимают сами образовательные учреждения, оглядываясь на рекомендации министерства образования, но общее понимание ситуации у чиновников уже есть.
- Мы получили результаты опроса, 1 классы завершают обучение 22 мая. А классы с 2 по 11-й завершают 29 мая, - говорит Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области. - Есть возможность отдельным классам с 23 мая завершить учебный год.
Также в министерстве образования отметили, что в последние учебные недели они рекомендовали учителям не давать детям домашние задания и не ставить им отметки, а сосредоточиться на закреплении пройденного материала.
ИСТОЧНИК KP.RU