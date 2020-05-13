2020-05-13T12:38:45+03:00
Общество

Когда начнутся летние каникулы у школьников в Свердловской области: отвечает министр образования Юрий Биктуганов

Чиновники рекомендуют учителям в последние недели не давать детям домашние задания, а сосредоточиться на закреплении пройденного материала
Данил СВЕЧКОВ
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Классы со 2 по 11-й могут уйти на каникулы уже после 29 мая.Классы со 2 по 11-й могут уйти на каникулы уже после 29 мая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Министерстве образования Свердловской области назвали даты, когда школьников отпустят на летние каникулы. Окончательное решение принимают сами образовательные учреждения, оглядываясь на рекомендации министерства образования, но общее понимание ситуации у чиновников уже есть.

- Мы получили результаты опроса, 1 классы завершают обучение 22 мая. А классы с 2 по 11-й завершают 29 мая, - говорит Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области. - Есть возможность отдельным классам с 23 мая завершить учебный год.

Также в министерстве образования отметили, что в последние учебные недели они рекомендовали учителям не давать детям домашние задания и не ставить им отметки, а сосредоточиться на закреплении пройденного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Когда начнутся летние каникулы у школьников в Свердловской области: отвечает министр образования Юрий Биктуганов
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