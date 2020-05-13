Пенсионный фонд объяснил, какие семьи с детьми в Свердловской области могут получить и ежемесячную выплату в 5 тысяч и единовременную в 10 тысяч

13 Май 2020 2020-05-13T11:34:55+03:00

На нее могут рассчитывать семьи с детьми, родившимися в в период с апреля по июнь 2020 года

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Президент Владимир Путин 11 мая на селекторном совещании предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком - с 3375 рублей до 6751 рублей. Кроме того ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей отныне смогут получать все российские семьи с детьми до трех лет, а не только те, которые имеют право на материнский капитал.

Также с 1 июня будет проводиться разовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет. При этом, если ребенку в 2020-м исполнилось 3 года в период с апреля по июнь включительно, то его семья сможет получить, как ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей, так и единовременную в 10 тысяч.

- Например, ребенок достиг возраста 3 лет 15 мая 2020 года, - говорит Ольга Шубина, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области. - В этом случае при обращении правомочного лица ему может быть выплачена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей за апрель и май - 10 тысяч за два месяца вместе, плюс единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

В Пенсионном фонде отмечают, что выплаты не зависят от права гражданина на материнский семейный капитал. Заявление на ежемесячную выплату на детей, рожденных с 1 апреля 2017 по 1 января 2020 года, а также на единовременную выплату могут подать, как мать, так и отец.

- Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020 года, - добавляет Ольга Шубина. - При этом на подачу заявления есть почти 5 месяцев. И сделать это можно вплоть до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU