2020-05-13T11:15:02+03:00
Общество

В Свердловской области за апрель 64 тысяч семей с детьми до 3 лет получили 5 тысяч рублей помощи от государства

Выплаты продолжатся в мае и июне
Данил СВЕЧКОВ
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В региональном отделении Пенсионного фонда отмечают, что еще не все семьи, имеющие право на выплату, подали заявление на нее.В региональном отделении Пенсионного фонда отмечают, что еще не все семьи, имеющие право на выплату, подали заявление на нее.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После того, как 7 апреля вышел указ президента о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал, в Свердловской области эту помощь получили уже 64 тысячи семей, сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда России.

- Это выплаты за апрель, - уточняет Ольга Шубина, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области. - Сейчас мы производим выплату в мае месяце. И следующим этапом идет июнь. Те семьи, которые еще не подали заявление, мы их ждем и обрабатываем в течении определенного законом срока.

Добавим, что такое же ежемесячное пособие начнут получат и семьи с детьми до трех, которые не имеют права на получение материнского капитала. Такую меру в ходе селекторного совещания 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Свердловской области за апрель 64 тысяч семей с детьми до 3 лет получили 5 тысяч рублей помощи от государства