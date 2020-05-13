В Свердловской области за апрель 64 тысяч семей с детьми до 3 лет получили 5 тысяч рублей помощи от государства

13 Май 2020 2020-05-13T11:15:02+03:00

В региональном отделении Пенсионного фонда отмечают, что еще не все семьи, имеющие право на выплату, подали заявление на нее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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После того, как 7 апреля вышел указ президента о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал, в Свердловской области эту помощь получили уже 64 тысячи семей, сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда России.

- Это выплаты за апрель, - уточняет Ольга Шубина, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области. - Сейчас мы производим выплату в мае месяце. И следующим этапом идет июнь. Те семьи, которые еще не подали заявление, мы их ждем и обрабатываем в течении определенного законом срока.

Добавим, что такое же ежемесячное пособие начнут получат и семьи с детьми до трех, которые не имеют права на получение материнского капитала. Такую меру в ходе селекторного совещания 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU