В Свердловской области за апрель 64 тысяч семей с детьми до 3 лет получили 5 тысяч рублей помощи от государства
После того, как 7 апреля вышел указ президента о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал, в Свердловской области эту помощь получили уже 64 тысячи семей, сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда России.
- Это выплаты за апрель, - уточняет Ольга Шубина, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области. - Сейчас мы производим выплату в мае месяце. И следующим этапом идет июнь. Те семьи, которые еще не подали заявление, мы их ждем и обрабатываем в течении определенного законом срока.
Добавим, что такое же ежемесячное пособие начнут получат и семьи с детьми до трех, которые не имеют права на получение материнского капитала. Такую меру в ходе селекторного совещания 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU