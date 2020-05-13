За сутки медики вылечили от коронавируса 45 свердловчан
За минувшие сутки свердловским медикам удалось вылечить от коронавируса еще 45 человек. Поэтому в регионе 534 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Однако сегодня стало известно о еще 135 заболевших. Новые пациенты – жители Екатеринбурга (73 человека), Алапаевска, Асбеста, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новой Ляли, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Верхотурья, Красноуфимска и Тугулымского ГО. Кроме того, в сегодняшнюю статистику попали еще три случая заражения жителями из других регионов страны.
Поэтому теперь в регионе зафиксировано 2 298 случаев COVID-19. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжелое, 68-ми – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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