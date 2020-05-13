Коронавирус не помеха: Кольцово готовится к летнему сезону

13 Май 2020 2020-05-13T10:14:40+03:00

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Аэропорт Кольцово, несмотря на пандемию коронавируса и значительное сокращение пассажиропотока, готовится к работе в весенне-летний сезон. Аэродромная служба проводит противопаводковые мероприятия, осматривает и проводит ремонт грунта на летном полет.

- Порядка 193 единиц спецтехники и больше 350 средств механизации оборудования готовит служба спецтранспорта и ремонта Кольцово к летнему сезону, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Перед началом сезона проводится традиционное обучение персонала и сторонних компаний, которые работают на аэродроме: всем объясняют тонкости работы в весенне-летний сезон. Кроме того, техники проверяют исправность машин и средств связи, а также укомплектованность мест стоянок самолетов огнетушителями.

Весь личный состав центра планирования и управления подготовкой самолетов Кольцово повторно знакомится с документами, которые регламентируют обеспечение регулярности полетов. Готовность аэропорта к новому сезону признала специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU