На Урале экс-начальница почтового отделения украла из кассы 174 тысячи

13 Май 2020 2020-05-13T11:36:04+03:00

Теперь ей грозит до шести лет колонии

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В Слободо-Туринском районе Свердловской области под суд отправили местную жительницу, экс-руководителя почтового отделения, которая присвоила себе порядка 174 тысяч рублей из кассы.

- Женщина в 2018 году систематически похищала из отделения почтовой связи товарно-материальные ценности и деньги, в том числе бюджетные, подлежащие выплате гражданам в качестве компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Своими действиями они причинила почтовому отделению ущерб в 174 тысяч рублей. А местной администрации – ущерб в 26 тысяч рублей. На нее завели уголовное дело и направили в суд. Теперь ей грозит до шести лет колонии.

- Факт хищения бывшего начальника ОПС Хромцово был выявлен в ходе ревизионной проверки сотрудниками Ирбитского почтамта. После чего материалы дела были переданы в правоохранительные органы, а начальник отделения был сразу же отстранён от работы, - рассказали в пресс-службе регионального филиала «Почты России». - «Почта России» проводит системную работу с целью выявления недобросовестного поведения сотрудников и предотвращения потенциальных случаев злоупотребления служебным положением.

ИСТОЧНИК KP.RU