По ночам рисуют стрелки и «зебры»: в Екатеринбурге начали обновлять дорожную разметку

13 Май 2020 2020-05-13T09:29:49+03:00

Ее нанесут на площади в 220 тысяч «квадратов»

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В центре Екатеринбурга дорожники начали обновлять дорожную разметку. Минувшей ночью они выехали на главные улицы, чтобы нанести новые стрелки и «зебры», которые заметно потрепались после зимы. От центра дорожники будут расширяться в сторону периферии – по направлению снижения интенсивности движения транспорта.

- Пластик используется на участках, где движение транспорта наиболее интенсивное. Состав нагревается до температуры свыше 200 градусов и с помощью термолазера наносится на асфальт, - рассказал начальник участка МБУ «Центр организации дорожного движения» Максим Митюхляев. – Для удобства горожан службы работают только ночью.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Новую разметку в белых и желтых цветах нанесут на площадь больше 220 тысяч «квадратов», из них на 40 тысяч «квадратов» - с применением термопластика, который держится намного дольше обычной краски.

Белый пластик используется на главных улицах и проспектах. А желтый – на пешеходных переходах рядом со школами и детскими садами. Работы должны выполнить в течение нескольких ближайших месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU