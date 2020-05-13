Ушла без документов и телефона: в Нижнем Тагиле ищут женщину в спортивном костюме с короной из страз

13 Май 2020 2020-05-13T08:47:49+03:00

Татьяна приехала в гости к своему брату из другого города

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В Нижнем Тагиле полиция третьи сутки разыскивает 35-летнюю Хамидуллину Татьяну Владимировну. О том, что женщина пропала, сообщил ее родственник. Утром 11 мая, около 10:30, она вышла из дома, не взяв с собой документов и сотового телефона. Две недели назад Татьяна приехала к своему брату в гости из другого города.

- На розыск пропавшей женщины ориентированы дежурные наряды полиции. Сотрудники проводят весь комплекс проверочных мероприятий. Опрашиваются знакомые, родственники и соседи женщины, - сообщили в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Приметы: рост около 165 сантиметров, русые волосы до лопаток, челка, овальное лицо и темные глаза.

В день пропажи была одета в черный спортивный костюм с короной из страз на спине и черные кроссовки.

Если вы вдруг где-то видели Татьяну или знаете, где она может находиться, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции №15 Нижнего Тагила: 8 (3435) 97-64-02, либо в группу розыска 8 (3435) 97-64-78 или на линию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU