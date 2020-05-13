На Урале закрыли кафе, которое продолжало работать во время коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T08:34:39+03:00

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В Асбесте, что в Свердловской области, из-за нарушений санитарных норм и указа губернатора Куйвашева, закрыли местное кафе «Сити». Заведение продолжало работать в торговом центре во время пандемии, хотя и не входило в список предприятий, которым разрешено было открыться.

- Кафе представляло угрозу распространения заболевания коронавирусной инфекции, а потому представляло опасность для окружающих, - отметили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Поэтому специалисты Роспотребнадзора обратились в суд с требованием закрыть кафе. Суд согласился и приостановил деятельность заведения на 20 суток. На место приехали приставы и опечатали все входы, а владельца предупредили об ответственности, если он вдруг снова продолжит незаконно работать.

ИСТОЧНИК KP.RU