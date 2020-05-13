2020-05-13T06:45:22+03:00
Происшествия

На Урале из горящей пятиэтажки спасли 18 жильцов

К счастью, никому из них медпомощь не понадобилась
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Глубокой ночью в Кировграде, что в Свердловской области, произошел пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 03:17 о том, что на улице Дзержинского загорелась квартира в одной из пятижтажек. На место выехали три бригады спасателей из 10 человек.

- На площади в 35 квадратных метров огонь уничтожил домашнее имущество, расположенное на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место спасатели экстренно эвакуировали из дома 18 сонных жильцов, включая и двух маленьких детей. К счастью, никому из них медицинская помощь не понадобилась – все остались целы и невредимы. А пожар спасатели потушили через 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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