Несся на бешеной скорости: под Екатеринбургом пьяный водитель устроил жесткое ДТП

13 Май 2020 2020-05-13T06:38:48+03:00

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Этой ночью в Березовском, что под Екатеринбургом, произошло жесткое ДТП: водитель иномарки Volkswagen на бешеной скорости протаранил Audi, которая двигалась в попутном направлении, но на перекрестке решила повернуть направо.

По словам очевидцев, удар был настолько мощный, что Volkswagen после удара отбросило на ограждение – машине снесла три ряда. Вместе с водителем в ней ехала его собака, которую забрали к себе прибывшие на место полицейские. Кроме того, как рассказывают местные жители, мужчина был пьян – он согласился пройти освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="522" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778769" frameborder="0"></iframe> В Березовском произошло жесткое ДТП.Видео: sila_bgo в Instagram

- По предварительным данным, водитель Audi, двигаясь по улице Гагарина, при совершении перестроения из правой полосы в левую не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с машиной Volkswagen, водитель которой двигался в прямом направлении в сторону улицы Ленина, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: sila_bgo в Instagram

На место выезжали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. К счастью, все обошлось без сильных травм: только водитель Audi получил ушиб плеча. Сейчас полицейские выясняют точные причины и обстоятельства аварии. По факту ДТП ведется дознание.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU