2020-05-12T21:21:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, сбежавшего с изоляции

Он должен был находиться дома по предписанию санитарных врачей
Алина СУРИНА
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Сбежавшего с изоляции мужчину ищет полицияСбежавшего с изоляции мужчину ищет полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге разыскивают мужчину с коронавирусом, сбежавшего с изоляции. Он должен был находиться дома по предписанию санитарных врачей. Сейчас его поисками занимается полиция. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

- Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в органы внутренних дел переданы материалы о нарушении режима изоляции одним из жителей Свердловской области, ранее получившим предписание санитарных врачей, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что за нарушение самоизоляции сотрудники свердловской полиции за три выходных дня оформили 5 тысяч 775 протоколов. Материалы оформлялись на тех уральцев, которые отказывались соблюдать самоизоляцию и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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