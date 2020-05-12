В Екатеринбурге около озера Шарташ нашли тело пенсионера в маске
В Екатеринбурге около озера Шарташ нашли тело пенсионера в маске. Мужчину обнаружили очевидцы. По факту обнаружения тела пенсионера Следственный отдел по Кировскому району СКР организовал проверку. По предварительным данным, повреждений на теле мужчины не было. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, смерть мужчины не носит криминальный характер.
- Точную причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. По итогу начавшейся проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СК по Свердловской области.
Как пишет издание «Лампа» в руках у пенсионера был поводок. А собака, которую он выгуливал, бегала рядом. По словам очевидцев, возможно пенсионеру стало плохо, но рядом никого не было, чтобы ему помочь и вызвать скорую.
ИСТОЧНИК KP.RU