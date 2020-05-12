2020-05-12T17:46:58+03:00
Общество

В Екатеринбурге ушел из жизни ветеран МВД и фронтовик, освобождавший Порт-Артур

Ветеран скончался спустя всего лишь два дня после 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне
Евгений СТОЯНОВ
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Фронтовик ушел на заслуженный отдых после 32 лет службы в системе МВД. Фото: предоставлено Валерием ГорелыхФронтовик ушел на заслуженный отдых после 32 лет службы в системе МВД. Фото: предоставлено Валерием Горелых
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11 мая в Екатеринбурге, спустя всего лишь два дня после 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, перестало биться сердце легендарного фронтовика и полковника МВД в отставке Ефима Штейнварга.

Это произошло после продолжительной болезни. О печальной новости рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что Ефим Матвеевич родился 10 января 1926 года в городе Новозыбков Брянской области. 10 июля 1943 года его призвали. Службу Ефим Матвеевич проходил на Тихоокеанском флоте. 14 августа 1945 из моряков, старшин и офицеров был сформирован отряд для высадки и участия в боях с Японией. Транспортным самолетом подразделение, в котором находился Ефим Штейнварг, направили в порт Дайрен, где бойцы принимали участие в боях с Японией за освобождение города Дальний. Затем советским солдатам пришлось заниматься ликвидацией отдельных бандитских групп японцев, которые укрывались в районе Квантунского полуострова. Эти отряды оказывали вооруженное сопротивление советским войскам вплоть до ноября 1945 года.

До 1951 года Ефим Матвеевич служил в морских пограничных войсках КГБ на Тихом океане. Затем он поступил в органы внутренних дел. В 1958 году Ефим Штейнварг окончил Свердловский юридический институт. Карьеру стража порядка Штейнварг начал с должности оперуполномоченного. Затем три года работал следователем прокуратуры Верхней Пышмы. С 1960 по 1963 год занимал должность заместителя начальника городского отдела милиции Верхне-Пышминского горисполкома, а с 1974 года возглавил это подразделение. Тогда Ефиму Матвеевичу приходилось работать над раскрытием самых опасных и трудных преступлений.

Фронтовик ушел на заслуженный отдых после 32 лет службы в системе МВД - с должности начальника отдела управления уголовного розыска УВД Свердлоблисполкома.

Парадный мундир ветерана украшает множество наград. Среди них: медали «За победу над Японией», «За доблестный труд», «За безупречную службу» 1,2,3 степени, а также «Ветеран труда», уточнил полковник Горелых.

Незадолго до кончины Ефим Матвеевич дал интервью пресс-службе регионального ГУ МВД. В нем он вспоминал молодость. Вот фрагмент его воспоминаний о войне:

- Из того что запомнилось – не момент высадки десанта, не взятие вокзала в атаке морской и не последний бой на Тигровой горе в Порт- Артуре. А больше всего запомнилось 2 сентября 1945 года, когда к нам в Порт-Артур прилетел эстрадный ансамбль Дунаевского и в честь победы над Японией дал концерт для нас, моряков. Мы сидели в центре города, в старинном парке, на деревянных скамейках в три ряда, а позади нас стояли китайцы, корейцы, русские – все, кто жил там в то время. Оркестр сыграл «На сопках Маньчжурии», «Амурские волны», а под конец на сцену вышла Клавдия Шульженко. Когда она запела песню на русском языке моряки без команды встали и обнялись, образовав живую цепь. И когда она начала петь, у наших парней потекли слезы. Почему-то мы все заплакали, - вспоминал ветеран.

Как уточнил Валерий Горелых, прощание с легендой свердловского сыска состоится 13 мая - с 13:00 до 14:00 по адресу: Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной,41а, дом прощания «Вознесение», Георгиевский зал, 3 этаж.

- Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков, члены коллегии, личный состав, руководство Совета ветеранов и Общественного совета при главке выражают искренние соболезнования родным и близким ушедшего от нас фронтовика. Как и положено в таких ситуациях, проводят его в последний путь с почестями. Помнить его в гарнизоне будут не только как сыщика, но и как талантливого поэта и писателя, издававшего интересные книги. Одна из них имеет символическое название «Я душу оставляю здесь». Этот человек для всех, кто его знал, останется примером для подражания, - прокомментировал полковник Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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