С начала февраля медики проверили на COVID-19 146 тысяч свердловчан
По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 12 мая, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 5 236 исследований проб на коронавирус. Анализы брали у людей, у которых были к этому показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо возможный контакт с уже зараженными.
- За предыдущие сутки медики обследовали 4 675 человек, за эти сутки – 4 966 человек, - рассказали в оперштабе.
Всего же, с начала февраля, на коронавирус было обследовано 146 068 человек и проведено 159 565 исследований. Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области 2 163 заболевших COVID-19. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 489 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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