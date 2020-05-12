2020-05-12T15:03:57+03:00
Общество

С начала февраля медики проверили на COVID-19 146 тысяч свердловчан

За минувшие сутки было обследовано почти пять тысяч человек
Мария Трапезникова
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За минувшие сутки было обследовано на коронавирус почти пять тысяч человекЗа минувшие сутки было обследовано на коронавирус почти пять тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 12 мая, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 5 236 исследований проб на коронавирус. Анализы брали у людей, у которых были к этому показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо возможный контакт с уже зараженными.

- За предыдущие сутки медики обследовали 4 675 человек, за эти сутки – 4 966 человек, - рассказали в оперштабе.

Всего же, с начала февраля, на коронавирус было обследовано 146 068 человек и проведено 159 565 исследований. Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области 2 163 заболевших COVID-19. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 489 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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