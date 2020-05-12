2020-05-12T13:53:30+03:00
Общество

За майские праздники на свердловский трассах поймали 229 пьяных водителей

Рейсы сотрудники ГИБДД проводили с 9 по 11 мая
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В минувшие майские праздники на трассах и дорогах Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали 229 водителей, севших за руль пьяными. Рейды проходили с 9 по 11 мая. При этом 49 человек отказались от медосвидетельствования, а 32 человека задержали за пьяную езду повторно. Среди задержанных были 182 водителя, у которых никогда не было прав, а еще 29 человек уже были лишены прав.

9 мая в Талице около 01:40 полицейские задержали автомобиль «ЗАЗ-шанс», который вилял по дороге из стороны в сторону. Во время проверки документов водитель объяснил, у него нет прав. На все вопросы инспекторов ГИБДД он отвечал агрессивно, матерился и даже угрожал силовикам расправой. На него пришлось надеть наручники.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- На водителя были составлены административные материалы. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч, обязательные работы или арест до 15 суток, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Он уже привлекался к административной ответственности, поэтому в этот раз на него решили завести уголовное дело.

Вечером 10 мая сотрудники ДПС в поселке Сарапулка остановили пьяного мотоциклиста, который сел за руль без шлема. Мужчина проигнорировал требования остановиться и попытался скрываться. Но его поймали. Документов у него не было, транспорт на учете не состоит, а сам водитель никогда права не получал. В итоге, мужчину доставили в дежурную часть, а мотоцикл – на штрафстоянку.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- На него составили административные материалы за игнорирование требований полицейского, пьяную езду, управление мотоциклом без шлема и управление без прав, - добавили в ГИБДД. – В ближайшее время Березовским судом ему будет избрана мера пресечения.

За четыре месяца в Свердловской области произошло 56 «пьяных» аварий, в которых 19 человек погибли и еще 82 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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