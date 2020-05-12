2020-05-12T12:00:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге волонтеры вскрыли стену, чтобы вытащить застрявшую в вентиляции кошку

Животное очень испугалось и долго не давалось зоозащитникам
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений ЗенковФото: Евгений Зенков
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В Екатеринбурге зоозащитники вытащили из стены квартиры кошку, которая застряла в вентиляции. Животное новые хозяева забрали с улицы, поэтому оно, еще до конца не привыкшее к домашней среде, испугалось и залезло в вентиляционный ход, где и просидела два дня.

- Ситуация была совершенно понятна: очевидно, поднимаясь по узкому каналу, идущему из квартиры, кошка добралась до перехода в основную вентиляционную шахту и упала в нее, - рассказал зоозащитник Евгений Зенков. – А место происшествия было на втором этаже.

Волонтеры вытащили кота из стены.Видео: Зооспас

Хозяева было отыскали схему вентиляции, благодаря которой смогли сформировать план действий: пробиться в главную шахту, где и сидела кошка, можно было только с третьего этажа. В ходе поквартирного обхода владельцы жилья на 3 и 4 этаже отказали в помощи, однако удача улыбнулась на 5 этаже – молодая семья сразу дала разрешение аккуратно вскрыть стену в кухне.

- Поработал перфоратором, мы, к счастью, сразу попали в нужную шахту. Спущенная камера вскоре показала кошку, - вспоминает зоозащитник. – Еще немного расширив отверстие, мы попытались захватить кошку петлей, однако во время подъема она выпала из петли.

От испуга она спряталась и заняла очень неудобную позу, которая мешала волонтерам подхватить ее и вытащить из шахты. И только после нескольких напряженных минут борьбы зоозащитникам удалось вытащить бедное животное из стены. Напуганную кошку отдали в руки новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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