2020-05-12T11:32:12+03:00
Общество

Три маски на весь магазин: в Екатеринбурге нашли алкомаркет, который нарушал требования Роспотребнадзора

В помещении не было специальных разметок, работникам не измеряли температуру, а соцдистанцирование было только на кассе
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге нашли магазин, который нарушал требования РоспотребнадзораВ Екатеринбурге нашли магазин, который нарушал требования РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство общественной безопасности по Свердловской области и региональный Роспотребнадзор в майские праздники проверили магазины, которые работают во время пандемии коронавируса. Рейды были направлены на поиск нарушений санитарных требований.

Так, на «горячую линию» от местных жителей поступила жалоба на алкомаркет «Красное&Белое» на улице Ракетная, 20. Поэтому первым делом специалисты направились туда. В нем обнаружили порядка 20 нарушений.

- В магазине нет прибора для измерения температуры сотрудников, хотя температурные журналы есть и в них фиксируется температура работников, - рассказала председатель Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Екатерина Шипицына. – Кроме того, средств защиты на предприятии не хватает.

Согласно нормам, в магазине должен быть не менее чем пятидневный запас масок и перчаток – то есть не меньше 400 штук. Однако у сотрудников было только три одноразовых маски на весь магазин. Уборка в помещении проходила, но без дезсредств. Проветривался магазин очень редко, социальное дистанцирование было только возле касс.

В итоге, на магазин был составлен протокол об административных нарушениях, который направят в суд для назначения штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
Уралец, обвиняемый в убийстве гражданской жены у здания суда, останется в СИЗО до середины августа
С начала февраля медики проверили на COVID-19 146 тысяч свердловчан
«Забирали все до копейки»: на Урале супружеская пара год жила за счет пенсий своих бабушек
Уральцу за драку с полицейским грозит до пяти лет тюрьмы
Уральские застройщики подарили медикам скорой помощи защитные костюмы на семь миллионов
За майские праздники на свердловский трассах поймали 229 пьяных водителей
Уральский приборостроительный завод прокомментировал смертельный пожар в Питере, где загорелся аппарат ИВЛ
«Это издевательство какое-то»: екатеринбуржцы во время самоизоляции массово пошли закрывать больничные
За сутки на реках и прудах Среднего Урала погибли три человека
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
В Екатеринбурге волонтеры вскрыли стену, чтобы вытащить застрявшую в вентиляции кошку
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области начнется массовое тестирование на коронавирус: отвечает специалист
Три маски на весь магазин: в Екатеринбурге нашли алкомаркет, который нарушал требования Роспотребнадзора