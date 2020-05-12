Три маски на весь магазин: в Екатеринбурге нашли алкомаркет, который нарушал требования Роспотребнадзора

12 Май 2020 2020-05-12T11:32:12+03:00

В помещении не было специальных разметок, работникам не измеряли температуру, а соцдистанцирование было только на кассе

Изменить размер текста: A A

Министерство общественной безопасности по Свердловской области и региональный Роспотребнадзор в майские праздники проверили магазины, которые работают во время пандемии коронавируса. Рейды были направлены на поиск нарушений санитарных требований.

Так, на «горячую линию» от местных жителей поступила жалоба на алкомаркет «Красное&Белое» на улице Ракетная, 20. Поэтому первым делом специалисты направились туда. В нем обнаружили порядка 20 нарушений.

- В магазине нет прибора для измерения температуры сотрудников, хотя температурные журналы есть и в них фиксируется температура работников, - рассказала председатель Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Екатерина Шипицына. – Кроме того, средств защиты на предприятии не хватает.

Согласно нормам, в магазине должен быть не менее чем пятидневный запас масок и перчаток – то есть не меньше 400 штук. Однако у сотрудников было только три одноразовых маски на весь магазин. Уборка в помещении проходила, но без дезсредств. Проветривался магазин очень редко, социальное дистанцирование было только возле касс.

В итоге, на магазин был составлен протокол об административных нарушениях, который направят в суд для назначения штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU