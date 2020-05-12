2020-05-12T10:51:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще 99 человек

Теперь в регионе 489 выздоровевших
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще 99 человекВ Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще 99 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге медикам удалось поставить на ноги и выписать из больниц еще 99 человек, поэтому теперь в регионе официально 489 выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COIVD-19.

Однако сегодня стало известно о еще 211 заболевших. Больше всего – из Екатеринбурга (147 человек за счет внутрисемейного распространения вируса). Остальные пациенты – жители Бисерти, Красноуфимска, Артемовского, Полевского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Каменска-Уральского, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Кировграда, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Североуральска, Тавды, Верхотурья (+19), Камышлова, Ирбита.

- В статистику также включены три случая заражения среди рабочих из Мурманска, которые находятся в обсервации, - уточнили в оперштабе.

Всего, таким образом, в регионе больше двух тысяч зараженных – 2 163 человека. Состояние 16-ти человек медики оценивают как тяжелое, 64-х – как средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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