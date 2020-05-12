2020-05-12T10:25:04+03:00
Общество

СвЖД наращивает перевозки грузов для предприятий и отраслей, обеспечивающих непрерывную деятельность

Свердловская железная дорога проводит дополнительную работу по созданию благоприятных условий для грузоотправителей
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Фото: предоставлено СвЖДФото: предоставлено СвЖД
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С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки и ее негативного влияния на экономику, Свердловская железная дорога проводит дополнительную работу по созданию благоприятных условий для грузоотправителей. Существенное внимание уделяется бесперебойной доставке строительных грузов и сопутствующих материалов, необходимых для непрерывной работы строительного сектора и предприятий дорожного хозяйства.

С января по апрель 2020 года, по оперативным данным, на Свердловской железной дороге погружено 7,3 млн тонн строительных грузов, что на 9,9% больше аналогичного периода предыдущего года. В апреле – 1,9 млн тонн (+8,4%).

В настоящее время СвЖД обеспечивает предоставление комплексной услуги по осуществлению погрузо-разгрузочных работ и хранению минерально-строительных грузов. Терминальная переработка щебня ведется на 14 грузовых дворах. Для удобства клиентов обустроена дополнительная площадка переработки и временного хранения щебня на станции Яйва. Начались подготовительные работы по организации баз для его выгрузки еще на ряде станций Пермского региона СвЖД (Пальники и Кунгур). В разработке Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом - 72 новых проекта.

На фоне подготовки предприятий аграрного сектора экономики к посевной кампании отмечается рост погрузки минеральных и химических удобрений. Так, за четыре месяца на СвЖД погружено более 4,9 млн тонн удобрений. Рост в апреле составил 8,3% (к аналогичному месяцу предыдущего года), погружено 1,2 млн тонн.

Увеличились также перевозки грузов в контейнерах (наиболее привлекательный сегмент для предприятий малого и среднего бизнеса). Роста удалось добиться прежде всего за счет увеличения направлений контейнерных маршрутов (до 78), сокращения времени проследования контейнерных поездов по дороге и по сети, увеличению маршрутной скорости. Проводится работа по дополнительному открытию 20 станций для работы с контейнерами. В январе-апреле на СвЖД в контейнерах погружено 1,96 млн тонн грузов (в 1,5 раза больше, чем за четыре месяца предыдущего года). В апреле – 440 тыс тонн (+26,1%).

В целях повышения качества обслуживания предприятий Свердловская железная дорога развивает технологию «Ночной экспресс». Сервис позволяет осуществлять доставку грузов на короткие расстояния в ночное время в составе регулярно курсирующих ускоренных поездов. Во второй половине дня СвЖД забирает вагоны с подъездных путей грузовладельцев, формирует поезд и к утру доставляет груз адресату. Все это позволяет оптимально интегрировать грузоперевозки в технологический цикл предприятий, сократить сроки доставки, рационально использовать ресурсы.

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