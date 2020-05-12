В Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 100 человек

12 Май 2020 2020-05-12T06:26:15+03:00

Все остались целы, кроме девочки, которая упала и сломала ногу во время эвакуации

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Минувшей ночью на Уралмаше в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:00 о том, что на проспекте Космонавтов горит пятиэтажное общежитие. На место отправились 11 бригад из 40 человек.

- На площади 20 квадратных метров горели домашние вещи в одной из комнат на пятом этаже жилого общежития, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Прибывшие на место спасатели экстренно эвакуировали по лестницам 102 человека, 15 из них понадобились спасательные маски дыхательных аппаратов. С огнем удалось справиться через 20 минут.

В пожаре никто не пострадал – только 14-летняя девочка, которая во время эвакуации упала и сломала ногу. Ее госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU