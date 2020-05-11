Тест на антитела к коронавирусу в Екатеринбурге 2020: где сдать, сколько стоит

11 Май 2020 2020-05-11T19:17:56+03:00

Тест на антитела к новому типу вируса в Свердловской области можно будет сдать уже в середине мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Уже больше месяца Свердловская область живет в режиме самоизоляции. Но вопросов у жителей региона меньше не становится. Их они задают главе региона на его личной страничке в Instagram. Один из самых актуальных - можно ли в регионе сдать тест на антитела к вирусу нового типа. Дело в том, что часть пациентов с подтвержденным COVID-19, переносят заболевание бессимптомно. Другие полагают, что уже переболели коронавирусом еще в конце зимы, так как тяжело перенесли респираторное заболевание.

По словам губернатора на данный момент массового тестирования на антитела в регионе нет, анализы медицинские учреждения делают выборочно. Например, в больнице №40, где лечат заболевших коронавирусом.

- Предполагается, что к определенному времени у всех пациентов, которые перенесли заболевание, должны быть антитела, - говорит губернатор Евгений Куйвашев. – Но пока это сложно утверждать. Эффективность тестов только изучается.

Тем не менее частные лаборатории уже готовы начать тестирование на антитела в середине мая.

ИСТОЧНИК KP.RU