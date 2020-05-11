Сломался в самый неудачный момент: под Екатеринбургом поезд протаранил застрявший на рельсах трактор
Под Екатеринбургом на железнодорожном переезде у деревни Большое Седельниково произошла авария – поезд протаранил трактор. Как рассказали «КП» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель совершил вынужденную остановку из-за поломки.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
- Увидев издалека остановившийся трактор, водитель электропоезда стал останавливаться. Столкновения избежать не удалось, в результате чего электропоезд совершил наезд на стоящий на переезде трактор. Водитель трактора успел выскочить из кабины, перед приближающимся электропоездом, - отмечают в ГИБДД.
В результате ДТП оба транспортных средства получили незначительные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU