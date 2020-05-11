2020-05-11T10:23:11+03:00
Общество

Екатеринбуржцам напомнили, как правильно убирать квартиру и не отравиться хлором

В последнее время жители мегаполиса стали чаще пользоваться хлоросодержащими дезинфицирующими средствами
Олег ГАЛИМОВ
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В случае появления признаков отравления — немедленно промойте глаза, нос, полость ртаВ случае появления признаков отравления — немедленно промойте глаза, нос, полость ртаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В последнее время жители уральской столицы стали чаще пользоваться хлорсодержащими средствами при дезинфекции квартир. Это неизбежно повлекло за собой увелечение числа случаев бытового отравления парами хлора.

- За первый квартал года, в Екатеринбурге отравления средствами бытовой химии составили 6,8 процента от всех зарегистрированных случаев. Половина пострадавших — дети до 14 лет, из которых 60 процентов пострадали по недосмотру взрослых, - отмечают в свердловском управлении Роспотребнадзора.

ВАЖНО

При использовании хлора помните: хлор является ядовитым газом, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей!

При использовании хлорсодержащих средств проверяйте срок годности, соблюдайте инструкцию, разводите средство в правильных концентрациях, при работе используйте средства индивидуальной защиты - перчатки, очки, маску;

Проводите обработку в отсутствие детей и домашних животных. А после неё — хорошо проветривать помещение, по завершении работы тщательно вымыть руки, лицо, промыть нос, глаза, прополоскать рот.

В случае появления признаков отравления — немедленно промойте глаза, нос, полость рта 2-процентным раствором питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды) и вызовите врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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