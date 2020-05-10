Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области введут перчаточный режим

10 Май 2020 2020-05-10T16:38:22+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда в регионе и Екатеринбурге введут перчаточный режим как в Москве. Об это он написал у себя в Instagram отвечая на вопрос жителя о средствах индивидуальной защиты. Евгений Куйвашев считает, что лишние такая мера не будет, но делать ее обязательной пока не будут.

- Введение перчаточного режима как дополнительную меру профилактики, которая может быть закреплена указом об особом режиме, не прописывали. Хотя я считаю, что лишних мер не бывает, и если Вы возьмете за правило носить в общественных местах не только маску, но и перчатки, это позволит вам еще больше обезопасить себя. Будем смотреть по ситуации. Если это будет необходимо, пойдем и на ужесточение. Одной из мер при этом может стать обязательное ношение перчаток, - сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, пока в Свердловской области с 1 мая действует масочный режим. Жителям региона нужно обязательно носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU