Губернатор Свердловской области подписал указ о продлении режима самоизоляции

10 Май 2020 2020-05-10T14:04:37+03:00

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Режим самоизоляции в Свердловской области и Екатеринбурге продлили на неделю. Теперь уже официально. Указ о перенесении даты, когда ослабятся меры предосторожности, подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Соответствующее документ появился 10 мая на сайте областного правительства.

Отменить режим обязательной самоизоляции могут 18 мая, а не 11, как это планировалось заранее. Евгений Куйвашев отметил, как плохо свердловчане соблюдают предписанные меры: люди не соблюдают социальную дистанцию, не носят маски и проводят время на улице бес причины.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области начал действовать 28 марта. За нарушение карантина могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей. Сейчас город патрулируют полицейские и просят жителей возвращаться домой. На самых непослушных составляют протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU