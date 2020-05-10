2020-05-10T14:04:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Свердловской области подписал указ о продлении режима самоизоляции

Ослабить меры предосторожности должны 11 мая, но глава региона решил сдвинуть сроки
Юлия СТАЛИНА
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Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 18 мая.Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 18 мая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим самоизоляции в Свердловской области и Екатеринбурге продлили на неделю. Теперь уже официально. Указ о перенесении даты, когда ослабятся меры предосторожности, подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Соответствующее документ появился 10 мая на сайте областного правительства.

Отменить режим обязательной самоизоляции могут 18 мая, а не 11, как это планировалось заранее. Евгений Куйвашев отметил, как плохо свердловчане соблюдают предписанные меры: люди не соблюдают социальную дистанцию, не носят маски и проводят время на улице бес причины.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области начал действовать 28 марта. За нарушение карантина могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей. Сейчас город патрулируют полицейские и просят жителей возвращаться домой. На самых непослушных составляют протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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