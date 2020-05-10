«Бессмертный полк» прошел в небе над Екатеринбургом

10 Май 2020 2020-05-10T10:39:48+03:00

Но военные центрального военного округа решили провести акцию еще и в небе над столицей Урала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Акция «Бессмертный полк» прошла в Екатеринбурге и Свердловской области в онлайн формате. Люди выходили на балконы с портретами ветеранов, а затем делились этим в соцсетях. Но военные центрального военного округа решили провести акцию еще и в небе над столицей Урала. В День Победы знамена и фотографии «Бессмертного полка» впервые пролетели в парадном строю авиации.

- Накануне представители движения «Бессмертный полк» торжественно передали знамена летчикам, их установили на грузовых кабинах вертолетов. Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12 и многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 разместили в самолетах фотографии родственников-фронтовиков, всего более 20 фотографий, - рассказывают в пресс-службе ЦВО.

Напомним, авиапарад в Екатеринбурге состоялся 9 мая в Екатеринбурге. Над центром города пролетели 22 единицы военно-воздушной техники. В 10:15 с четырех аэродромов Центрального военного округа в небо поднялись военные самолеты и вертолеты. Из «Кольцово» к центру Екатеринбурга взлетели Ан-26, Ан-12 и Л-410. Из Каменска-Уральского прилетели вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, с военного аэродрома «Шагол» в Челябинской области – самолеты-разведчики Су-24МР и истребители-бомбардировщики Су-34.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778322" frameborder="0"></iframe> Знамена и фотографии Бессмертного полка впервые пролетели в парадном строю авиации ЦВО над Екатеринбургом.Видео: предоставлено пресс-службой ЦВО

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ИСТОЧНИК KP.RU