Как отгремел праздничный салют в Екатеринбурге 9 мая
В Екатеринбурге празднование Дня Победы 9 мая завершилось салютом, который в 2020 году организовали в ЦПКиО, до последнего не раскрывая место проведения.
Салют 9 мая 2020 в Екатеринбурге.Праздничный салют в ЦПКиО
Причина проста: организаторы опасались, что зрелище притянет внимание десятков тысяч человек, что недопустимо в период пандемии коронавируса.
Тысячи горожан с разных точек наблюдали за салютомФото: Алексей БУЛАТОВ
В итоге в парке Маяковского отгремели 30 залпов, которыми могли любоваться только жители близлежащих микрорайонов – Автовокзала и Паркового.
Всего было выпущено 30 залповФото: Алексей БУЛАТОВ
Три десятка залпов запустили с интервалов в полминуты, использовались салюты «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».
Салют начался традиционно в 22:30Фото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU