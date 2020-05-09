2020-05-09T21:46:09+03:00
Общество

Как отгремел праздничный салют в Екатеринбурге 9 мая

В честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны в небо запустили 30 мощных залпов
Алексей БУЛАТОВЛев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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В 2020 году салют впервые на 9 мая провели в ЦПКиОВ 2020 году салют впервые на 9 мая провели в ЦПКиОФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге празднование Дня Победы 9 мая завершилось салютом, который в 2020 году организовали в ЦПКиО, до последнего не раскрывая место проведения.

Салют 9 мая 2020 в Екатеринбурге.Праздничный салют в ЦПКиО

Причина проста: организаторы опасались, что зрелище притянет внимание десятков тысяч человек, что недопустимо в период пандемии коронавируса.

Тысячи горожан с разных точек наблюдали за салютом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тысячи горожан с разных точек наблюдали за салютомФото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге в парке Маяковского отгремели 30 залпов, которыми могли любоваться только жители близлежащих микрорайонов – Автовокзала и Паркового.

Всего было выпущено 30 залпов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего было выпущено 30 залповФото: Алексей БУЛАТОВ

Три десятка залпов запустили с интервалов в полминуты, использовались салюты «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Салют начался традиционно в 22:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салют начался традиционно в 22:30Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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