В Асбесте из-за взрыва газа сгорели пять гаражей и пострадал мужчина

9 Май 2020 2020-05-09T20:44:38+03:00

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В половине девятого часа вечера в Асбесте произошло ЧП в гаражном кооперативе на улице Промышленной. В одном из них взорвалась газо-воздушная смесь.

- В результате хлопка пострадал мужчина. С ожогами средней тяжести он был госпитализирован в городское медучреждение, - поясняет Кирилл Ощепков, замначальника службы пожаротушения 59 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Свердловской области. - Разрушений несущих конструкций не произошло. Внутри гаража загорелись вещи и личное имущество. Огонь распространился на соседние гаражи.

В течении 40 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Всего огонь охватил пять гаражей и один автомобиль.

- В течении 40 минут пожарные ликвидировали открытое горение, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 5 единиц пожарной техники и 14 человек личного состава. Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU