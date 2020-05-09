2020-05-09T20:44:38+03:00
Происшествия

В Асбесте из-за взрыва газа сгорели пять гаражей и пострадал мужчина

Также сгорел автомобиль
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиПлощадь пожара составила 120 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В половине девятого часа вечера в Асбесте произошло ЧП в гаражном кооперативе на улице Промышленной. В одном из них взорвалась газо-воздушная смесь.

- В результате хлопка пострадал мужчина. С ожогами средней тяжести он был госпитализирован в городское медучреждение, - поясняет Кирилл Ощепков, замначальника службы пожаротушения 59 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Свердловской области. - Разрушений несущих конструкций не произошло. Внутри гаража загорелись вещи и личное имущество. Огонь распространился на соседние гаражи.

В течении 40 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В течении 40 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Всего огонь охватил пять гаражей и один автомобиль.

- В течении 40 минут пожарные ликвидировали открытое горение, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 5 единиц пожарной техники и 14 человек личного состава. Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Асбесте из-за взрыва газа сгорели пять гаражей и пострадал мужчина
Как в Екатеринбурге прошла акция «Бессмертный полк-2020»
В Березовском у пациента горбольницы обнаружили коронавирус
Зачем на Урал привозят людей из других стран: отвечает Евгений Куйвашев
Праздничный маршрут: по центру Екатеринбурга проехал «Трамвай Победы»
Солнце за облаками: прогноз погоды в Екатеринбурге на 10 и 11 мая
Масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области продлили еще на неделю
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве известного адвоката
«Жди меня и я вернусь»: Вадим Самойлов вместе с паралимпийцем и Героем России прочитали стихи о войне
Горожане заполнили центр Екатеринбурга в День Победы
«Вы только себя берегите!»: губернатор Евгений Куйвашев по телефону поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
Свердловский губернатор рассказал о своем дедушке-разведчике
«Дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге»: бывшая девушка Егора Крида рассказала о своем прадеде
Екатеринбург готовят к «режиму тишины»
В Екатеринбурге сотрудники госавтоинспекции раздали значки и наклейки к Дню Победы
День Победы в Екатеринбурге 9 Мая 2020 года: уральцы присоединились к акции «Флаг в День Победы»
День Победы в Екатеринбурге 2020: какие ограничения будут действовать в городе
Евгений Куйвашев объяснил, почему в Екатеринбурге не отменили салют и авиапарад
«Задержали в собственной квартире»: в Екатеринбурге поймали подозреваемого в зверском убийстве адвоката
На Урале с подачи Мантурова запустят еще одно производство аппаратов ИВЛ
Медики за сутки обследовали на коронавирус 5 628 уральцев
Уральский историк объяснил феноменальную популярность акции «Бессмертный полк»
В Екатеринбурге коронавирус подтвердился у 65 жителей общежития «Гортранса»
В Свердловской области предложили навсегда запретить вечернюю продажу алкоголя
Начинающий режиссёр снял трогательный Lego-мультик ко Дню Победы
Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборы
Прокуратура разбирается с медиками, которые бросили бабушку с коронавирусом у подъезда в Екатеринбурге
Первый мэр современного Екатеринбурга отмечает 70-летний юбилей