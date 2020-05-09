Как в Екатеринбурге прошла акция «Бессмертный полк-2020»
В Екатеринбурге 9 мая 2020 года прошла традиционная акция «Бессмертный полк». В этом году из-за пандемии коронавируса вместо шествия по центру города был выбран «домашний» формат.
Акция Окно Победы в Екатеринбурге.Люди пели песни на балконах и вывешивали портреты ветеранов
В 19 часов после минуты молчания люди выходили на балконы, где вместе с соседями пели песни военных лет, а также вывешивали российский флаг и портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
Академический подключился к акцииФото: Алексей БУЛАТОВ
В акции приняли участие и жители микрорайона Академический. Так, учительница школы №16 Ольга Якушева, которая помимо основной работы руководит отрядом Юнармии, вместе с дочками спела песни для всех жителей района.
В акции приняли участие горожане всех возрастовФото: Алексей БУЛАТОВ
Акция прошла в 19 часов после минуты молчанияФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU