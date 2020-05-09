Солнце за облаками: прогноз погоды в Екатеринбурге на 10 и 11 мая

9 Май 2020 2020-05-09T14:55:15+03:00

В Екатеринбург в 2020 году лето пришло почти на месяц раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В День Победы 9 мая 2020 года в Екатеринбурге по-летнему тепло: безоблачное небо, отсутствие ветра и +27 градусов на термометре. Неудивительно, что в такую погоду горожане высыпали на улицу, чтобы посмотреть прохождение колонны военной техники на улицы и увидеть воздушный парад над проспектом Ленина.

В два последующих майских праздничных погода в Екатеринбурге немного изменится.

Воскресенье, 10 мая: пасмурно, без осадков, температура воздуха +21 … +23 градуса днем и всего +14…+16 утром и вечером. Юго-восточный ветер будет дуть всего 2-3 метра в секунду. Ночью ветер сменится на западный.

Понедельник, 11 мая: днем воздух прогреется до +20…+22 градусов, утром и вечером – от 12 до 16 градусов тепла. Также будет пасмурно, без осадков. Днем будет дуть западный ветер со скоростью 1 -2 метра в секунду, вечером он сменится на восточный.

Со вторника, 12 мая, в Екатеринбург на несколько дней придут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU