2020-05-09T12:42:18+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве известного адвоката

Арестант пробудет в СИЗО минимум до 8 июля 2020 года
Лев ИСТОМИНЕвгений СТОЯНОВ
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С Константином Янышевым жестоко расправились в майские праздники. Фото: FacebookС Константином Янышевым жестоко расправились в майские праздники. Фото: Facebook
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В субботу, 9 мая, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурге отправил под арест 49-летнего жителя Эльмаша, который обвиняется в убийстве известного 44-летнего адвоката и юриста Константина Янышева.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 8 июля включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток.

Тело Константина Янышева нашли 7 мая в одной из квартир по улице Баумана на Эльмаше. По предварительным данным причиной убийства мужчины стал бытовой конфликт.

По данным источника «КП-Екатеринбург», на теле жертвы имелись следы связывания рук и ног, а также 44 ножевых ранения. Подозреваемый был арестован по горячим следам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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