2020-05-09T12:07:36+03:00
Общество

«Вы только себя берегите!»: губернатор Евгений Куйвашев по телефону поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Он позвонил жительнице блокадного Ленинграда и участникам военных операций
Данил СВЕЧКОВ
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Глава региона также попросил ветеранов поберечь себя и не выходить из дома в период пандемии. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиГлава региона также попросил ветеранов поберечь себя и не выходить из дома в период пандемии. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Губернатор Свердловской области сегодня, 9 мая, лично по телефону поздравил свердловских ветеранов с 75-летием Победы. Так, он позвонил Михаилу Числову, участвовавшему в битве на Курской дуге, а также в освобождении Киева, Минска, Варшавы и в операции «Багратион».

- Михаил Васильевич, я от всех нас, от нынешнего поколения, хочу поздравить вас с Днем Победы, - сказал в телефонном разговоре губернатор. - Спасибо вам за Победу, спасибо за то, что мы живы, спасибо за то, что вы с нами. Мы вас очень любим, ценим и никогда не забудем ваш подвиг. Вы для нас - пример. Вы только себя берегите! Пожалуйста, сейчас только никуда не выходите, а потом мы с вами отметим.

Также глава региона позвонил участнику операций по освобождению Минска, Витебска и Риги Николаю Власову и Вере Лощановой, которая в детстве пережила блокаду Ленинграда. В возрасте восьми лет она работала на заводе «Красный треугольник», где выпускались детали для танков и самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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