Свердловский губернатор рассказал о своем дедушке-разведчике

9 Май 2020 2020-05-09T12:06:50+03:00

Леонид Куйвашев сражался на полях во время Великой Отечественной войны

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9 мая 2020 года Екатеринбург и Свердловская область отмечает 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны.

В этом день глава региона Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Победы, и рассказал о своем дедушке-фронтовике – Леониде Куйвашеве.

Дед губернатора Свердловской области был разведчиком и принимал участие в сражениях. Война для него окончилась в 1943 году, когда фронтовик подорвался на мине во время разведывательной операции и потерял ногу. После этого Леонид Куйвашев был комиссован.

Будущий глава региона увидел впервые своего деда в военной форме с орденами в возрасте пяти лет.

- Каждое 9 мая я пытался вытянуть из него какие-то подробности той войны. Но дед был немногословен. Они вообще немногословны. Те, кто прошел эту страшную войну, - рассказывает Евгений Куйвашев.

По словам губернатора Свердловской области, День Победы напоминает россиянам, какой ценностью является жизнь, мир и возможность быть с родными и близкими.

ИСТОЧНИК KP.RU