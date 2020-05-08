2020-05-08T20:01:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге сотрудники госавтоинспекции раздали значки и наклейки к Дню Победы

Памятные подарки получили не только водители, но и пешеходы
Алина СУРИНА
Поделиться:
Екатеринбуржцам раздали праздничные наклейки и значкиЕкатеринбуржцам раздали праздничные наклейки и значкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге к Дню Победы сотрудники госавтоинспекции раздали световозвращающие значки и праздничные наклейки. Памятные подарки получили не только водители, но и пешеходы. На значках изображена памятная дата, а на наклейках фотография, олицетворяющая героя Победы.

Во время вручения презентов сотрудники ГИБДД еще раз напомнили горожанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Смотрите как это было в нашем фоторепортаже.

Пока горожане принимали подарки, инспекторы напомнили им про ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока горожане принимали подарки, инспекторы напомнили им про ПДДФото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга отметили, что в праздничные дни инспекторы ДПС будут работать с такими же световозвращающими значками, которые дарили сегодня горожанам. Также сотрудники госавтоинспекции прикрепят на форменное обмундирование Георгиевские ленты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге сотрудники госавтоинспекции раздали значки и наклейки к Дню Победы
День Победы в Екатеринбурге 9 Мая 2020 года: уральцы присоединились к акции «Флаг в День Победы»
День Победы в Екатеринбурге 2020: какие ограничения будут действовать в городе
Евгений Куйвашев объяснил, почему в Екатеринбурге не отменили салют и авиапарад
«Задержали в собственной квартире»: в Екатеринбурге поймали подозреваемого в зверском убийстве адвоката
На Урале с подачи Мантурова запустят еще одно производство аппаратов ИВЛ
Медики за сутки обследовали на коронавирус 5 628 уральцев
Уральский историк объяснил феноменальную популярность акции «Бессмертный полк»
В Екатеринбурге коронавирус подтвердился у 65 жителей общежития «Гортранса»
В Свердловской области предложили навсегда запретить вечернюю продажу алкоголя
Начинающий режиссёр снял трогательный Lego-мультик ко Дню Победы
Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборы
Прокуратура разбирается с медиками, которые бросили бабушку с коронавирусом у подъезда в Екатеринбурге
Первый мэр современного Екатеринбурга отмечает 70-летний юбилей