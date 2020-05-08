В Екатеринбурге сотрудники госавтоинспекции раздали значки и наклейки к Дню Победы
В Екатеринбурге к Дню Победы сотрудники госавтоинспекции раздали световозвращающие значки и праздничные наклейки. Памятные подарки получили не только водители, но и пешеходы. На значках изображена памятная дата, а на наклейках фотография, олицетворяющая героя Победы.
Во время вручения презентов сотрудники ГИБДД еще раз напомнили горожанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Смотрите как это было в нашем фоторепортаже.
Пока горожане принимали подарки, инспекторы напомнили им про ПДДФото: Алексей БУЛАТОВ
В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга отметили, что в праздничные дни инспекторы ДПС будут работать с такими же световозвращающими значками, которые дарили сегодня горожанам. Также сотрудники госавтоинспекции прикрепят на форменное обмундирование Георгиевские ленты.
ИСТОЧНИК KP.RU