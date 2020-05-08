В Екатеринбурге сотрудники госавтоинспекции раздали значки и наклейки к Дню Победы

8 Май 2020 2020-05-08T20:01:45+03:00

Памятные подарки получили не только водители, но и пешеходы

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В Екатеринбурге к Дню Победы сотрудники госавтоинспекции раздали световозвращающие значки и праздничные наклейки. Памятные подарки получили не только водители, но и пешеходы. На значках изображена памятная дата, а на наклейках фотография, олицетворяющая героя Победы.

Во время вручения презентов сотрудники ГИБДД еще раз напомнили горожанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Смотрите как это было в нашем фоторепортаже.

Пока горожане принимали подарки, инспекторы напомнили им про ПДДФото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга отметили, что в праздничные дни инспекторы ДПС будут работать с такими же световозвращающими значками, которые дарили сегодня горожанам. Также сотрудники госавтоинспекции прикрепят на форменное обмундирование Георгиевские ленты.

ИСТОЧНИК KP.RU