День Победы в Екатеринбурге 9 Мая 2020 года: уральцы присоединились к акции «Флаг в День Победы»
Уральцы присоединились к всероссийской акции «Флаг в День Победы». Флешмоб стартовал во всех регионах страны в рамках празднования Года памяти и славы, а также 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В столице Урала флаги появились на окнах не только административных зданий, но и обычных домов.
В пресс-службе администрации города рассказали, что в флешмобе могут поучаствовать все желающие. В первую очередь организаторы призывают присоединиться к акции тех екатеринбуржцев, чьи окна выходят на центральные улицы и площади, названные в честь героев и событий времён Великой Отечественной войны.
Вот так украсили окна к празднику в гостинице «Исеть»Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Испокон веков неотъемлемым символом Отечества являлся Государственный флаг, который олицетворял силу, независимость и единство всей нации. Сегодня, в эти майские дни, когда по объективным причинам широкое празднование Дня Победы перенесено, необходимо напомнить, как важно поддерживать близких и помогать друг другу в непростые минуты, - рассказал Александр Высокинский.
Так, в числе первых преобразились многие учреждения культуры и образования. К акции например уже присоединился Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета и гостиница «Исеть».
В акции принимают участие и жилые домаФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU