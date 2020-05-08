2020-05-08T19:34:02+03:00
Общество

День Победы в Екатеринбурге 9 Мая 2020 года: уральцы присоединились к акции «Флаг в День Победы»

Флаги появились на окнах не только административных зданий, но и обычных домов
Алина СУРИНА
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К акции «Флаг в День Победы» присоединился Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балетаК акции «Флаг в День Победы» присоединился Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балетаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральцы присоединились к всероссийской акции «Флаг в День Победы». Флешмоб стартовал во всех регионах страны в рамках празднования Года памяти и славы, а также 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В столице Урала флаги появились на окнах не только административных зданий, но и обычных домов.

В пресс-службе администрации города рассказали, что в флешмобе могут поучаствовать все желающие. В первую очередь организаторы призывают присоединиться к акции тех екатеринбуржцев, чьи окна выходят на центральные улицы и площади, названные в честь героев и событий времён Великой Отечественной войны.

Вот так украсили окна к празднику в гостинице «Исеть» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот так украсили окна к празднику в гостинице «Исеть»Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Испокон веков неотъемлемым символом Отечества являлся Государственный флаг, который олицетворял силу, независимость и единство всей нации. Сегодня, в эти майские дни, когда по объективным причинам широкое празднование Дня Победы перенесено, необходимо напомнить, как важно поддерживать близких и помогать друг другу в непростые минуты, - рассказал Александр Высокинский.

Так, в числе первых преобразились многие учреждения культуры и образования. К акции например уже присоединился Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета и гостиница «Исеть».

В акции принимают участие и жилые дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В акции принимают участие и жилые домаФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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