День Победы в Екатеринбурге 2020: какие ограничения будут действовать в городе

8 Май 2020 2020-05-08T19:21:42+03:00

Масштабного проезда техники и массового парада в этом году не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В субботу, 9 мая Екатеринбург, как и остальная страна, отметит 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Но из-за вспышки коронавируса любимый россиянами праздник пройдет без привычного размаха. Например, парад военной техники заменит пролет военных самолетов и вертолетов, а шествие Бессмертного полка в Екатеринбурге в этом году пройдет в онлайн-режиме.

Не будет и привычного перекрытия улиц в центре города. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Правда, продажу алкоголя в центре города все-таки ограничат. Квадрат улиц - где будет нельзя купить спиртное - привычный. Эта территория не меняется в течение последних лет.

Фото: yandex.map

Согласно постановлению, подписанному Александром Высокинским, 9 мая продажа спиртного в «трезвом периметре» будет ограничена с 08:00 до 23:00. В центре алкоголь будет ограничен в пределах Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного и Челюскинцев. С 12:00 до 19:00 торговлю алкоголем запретят в границах улиц Мамина-Сибиряка, Первомайской, Бажова и Шарташской.

Также алкоголь будет под запретом и у «Екатеринбург Арены» - в границах улиц Репина, Пирогова и Татищева. На Уралмаше также будут действовать ограничения - в границах улиц Машиностроителей, XXII Партсъезда, 40-летия Октября, Банникова и проспекта Орджоникидзе.

Ограничения коснутся и некоторых улиц на Химмаше. Речь идет об Инженерной - от переулка Хибиногорского до Грибоедова и от Грибоедова на участке от Инженерной до Торговой.

ИСТОЧНИК KP.RU