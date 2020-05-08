Евгений Куйвашев объяснил, почему в Екатеринбурге не отменили салют и авиапарад

8 Май 2020 2020-05-08T19:17:17+03:00

День Победы в этом году отметят, но обычного праздника не будет

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал предпраздничный пост к 9 мая на своей странице в Instagram. В нем он объяснил, почему в Екатеринбурге не смотря на ограничительные меры из-за коронавируса, не отменили салют и авиапарад. День Победы в этом году отметят, но обычного праздника не будет. Практически все мероприятия, которые обычно проводятся в центре города, собирая большое количество людей, пройдут в режиме онлайн.

- Пандемия коронавируса к большому сожалению лишила нас возможности отпраздновать День Победы так, как задумывалось изначально. Однако мы не можем забыть про 9 мая или отложить его на другую дату. Ветеранов, живых свидетелей тех страшных лет, мы обязательно поздравим по телефону, - написал Евгений Куйвашев.

Губернатор рассказал, что екатеринбуржцы смогут увидеть по телевизору прямую трансляцию прохода военной колонны, пролета авиатехники и салюта. Их проведет Центральный военный округ. Евгений Куйвашев успокоил жителей столицы Урала, которые писали ему в Instagram гневные комментарии о затратах на пролет авиации и салют и объяснил, что деньги на это выделены организаторами, то есть ЦВО. По словам главы региона, бюджетные средства области на мероприятия не выделялись.

- Это то немногое, что можно сделать, чтобы выделить 9 мая в череде будней. Давайте признаемся честно, абсолютное большинство из нас бережно хранит в сердце тот восторг, который мы испытывали в детстве, слыша звук или замечая след пролетающих самолетов в День Победы, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU