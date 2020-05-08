8 Май 2020 2020-05-08T18:31:37+03:00

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На Урале с подачи Мантурова запустят еще одно производство аппаратов ИВЛ. О строительстве производственного комплекса с главой Минпромторга РФ договорился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Денис Мантуров сегодня посетил уральские предприятия, которые занимаются поставкой аппаратов ИВЛ в больницы.

- Мы договорились с Евгением Владимировичем о том, чтобы построить вам новое здание, новый производственный комплекс недалеко отсюда. Сегодня мы все вместе даем старт новому развитию вашего предприятия, - сказал Денис Мантуров.

Как рассказал глава региона, новый производственный комплекс по производству аппаратов ИВЛ планируется разместить на площадке «Уктус» второй очереди ОЭЗ «Титановая долина».

Новое здание построят для завода «Тритон-Электроникс». В прошлом году компания произвела за месяц 45 аппаратов ИВЛ. В апреле, когда мощности производства были увеличены из-за пандемии коронавируса в «Тритон-Электроникс» выпустили уже 153 аппарата. А к концу августа, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19, планируется 200.

ИСТОЧНИК KP.RU