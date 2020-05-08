2020-05-08T18:02:43+03:00
Общество

Медики за сутки обследовали на коронавирус 5 628 уральцев

Специалисты провели 6 135 исследований проб на COVID-19
Алина СУРИНА
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Специалисты провели 6 135 исследований проб на COVID-19Специалисты провели 6 135 исследований проб на COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Медики за сутки обследовали на коронавирус 5 628 уральцев. Специалисты провели 6 135 исследований проб на COVID-19. Данные 8 мая опубликовал региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Напомним, что тест на коронавирус делают тем, у кого есть для этого показания. К ним относятся симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными коронавирусом.

Общее количество проведенных в регионе исследований с начала февраля составляет 138 544. Обследовано 125 393 человека.

Напомним, за сутки в регионе подтвердилось 155 новых случая заражения COVID-19. Поэтому теперь в регионе - 1 584 заболевших. Врачи оценивают состояние 14-ти пациентов как тяжелое, 34-х - средней тяжести, остальных как удовлетворительное

ИСТОЧНИК KP.RU

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