2020-05-08T17:41:05+03:00
Общество

Уральский историк объяснил феноменальную популярность акции «Бессмертный полк»

В 2020 году в Екатеринбурге «Бессмертный полк» пройдет в оригинальном формате
Лев ИСТОМИН
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Акция ежегодно собирает сотни тысяч человек в ЕкатеринбургеАкция ежегодно собирает сотни тысяч человек в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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9 мая 2020 года в Екатеринбурге, как и по всей стране, состоится традиционная акция «Бессмертный полк». В условиях пандемии коронавируса акция в этом году пройдет в особом формате – ее проведут на балконах и окнах. Одновременно в 19 часов участники акции подойдут к окнам и выйдут на балконы с портретами фронтовиков.

О феноменальной популярности акции «Бессмертный полк», в которой принимают участие миллионы человек, на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал историк из Екатеринбурга Андрей Ермоленко.

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- Эта акция – настоящая. Она не инспирирована сверху государством, не навязана как обязанность, и поэтому не выглядит официально. «Бессмертный полк» родился, как инициатива снизу, - рассказывает Андрей Ермоленко. – Это искренний душевный порыв одного человек, который нашел отклик в сердцах людей.

По словам эксперта, несмотря на то, что государство пытается взять акцию «в свои цепкие лапы», придав ей формальный статус, «Бессмертный полк» все равно остается народным шествием.

Подробности о проведении акции «Бессмертный полк-2020» в Екатеринбурге читайте здесь и здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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