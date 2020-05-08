8 Май 2020 2020-05-08T17:38:28+03:00

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В Екатеринбурге коронавирус подтвердился у 65 жителей общежития «Гортранса», расположенном на улице Зоологической. Случаи выявили после стандартного тестирования контактных лиц. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

- По данным штаба, все случаи были подтверждены еще в конце апреля. Новых случаев с тех пор выявлено не было, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что ранее 147 жителей этого общежития посадили на карантин после того как стало известно о заражении коронавирусом одного из работников «Гортранса». На изоляцию отправили и кондукторов и водителей автобусного предприятия. А в транспорте Екатеринбурга были взяты пробы на COVID-19.

Добавим, что Глава города Александр Высокинский после этого заявил, что помещение части сотрудников «Гортранса» на изоляцию не должны повлиять на работу общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU