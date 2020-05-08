2020-05-08T17:13:25+03:00
Общество

В Свердловской области предложили навсегда запретить вечернюю продажу алкоголя

С инициативой запрета продажи спиртного после 19 часов выступила Людмила Бабушкина
Алина СУРИНА
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Законопроект о запрете продажи алкоголя после 19:00 рассмотрят 9 июняЗаконопроект о запрете продажи алкоголя после 19:00 рассмотрят 9 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области могут навсегда оставить ограничения на продажу алкоголя после 19 часов. Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина 8 мая рассказала о готовом законопроекте, по которому продавать алкоголь запретят вечером. Именно такая мера действует сейчас. Об этом Бабушкина заявила на заседании Совета руководителей законодательных органов УрФО.

- Мы планируем рассмотреть вопрос ограничения продажи алкогольной продукции. Законопроект готов, будем рассматривать его 9 июня. Время продажи сокращается до 19 часов, а ранее было до 23 часов, - рассказала Людмила Бабушкина.

До принятия законопроект вынесут на обсуждение. Власти обещают, что будут учитывать общественное мнение, так как есть и сторонники, и противники такой нормы. Напомним, что сейчас ограничения на продажу алкоголя после 19 часов действуют согласно подписанному губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 20 апреля.

Также 9 июня рассмотрят изменение регионального закона о так называемых «разливайках», который был ранее принят на федеральном уровне. Согласно ему будет запрещено торговать алкоголем в кафе в жилых домах, если площадь заведения меньше 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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